صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سراج الدین عزیز کی نئی تصنیف کی تقریب رونمائی

  • کراچی
سراج الدین عزیز کی نئی تصنیف کی تقریب رونمائی

سکراچی(سٹی ڈیسک)ممتاز دانشوراور بینکار سراج الدین عزیز کی نئی کتاب اِن گاڈز ورڈزکی تقریبِ رونمائی مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ یہ کتاب قرآنِ مجید کے مطالعے کو سوال و جواب کے منفرد اسلوب میں پیش کرتی ہے ، جس میں تحقیق، تدبر اور سیاق و سباق کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے۔۔۔

تاکہ قاری الہامی پیغام کو گہرائی اور فہم کے ساتھ سمجھ سکے ۔تقریب میں جید علماء، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور مذہبی و اخلاقی موضوعات میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران کتاب اور اس کے مرکزی موضوعات پر ایک پینل ڈسکشن کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کی نظامت جناب طارق بن آزاد نے کی۔ اس مذاکرے میں ڈاکٹر سید محمد محبوب الحسن بخاری، پروفیسر سعدیہ انصاری، ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ، عرفان صدیقی، سراج الدین عزیز اور معراج الدین عزیز نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی، آئل ٹینکر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

سانحہ ترلائی کیخلاف مری اور تلہ گنگ میں احتجاجی ریلیاں

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے انتخابات آج ،صدر کیلئے ون ٹو ون مقابلہ

بوجہ مرمتی سواں گرڈ سٹیشن عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

مردان، موٹرسائیکل کی ٹکر سے 6سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن