صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

  • کراچی
پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

کراچی(این این آئی) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ بہت ضروری ہے۔۔۔

دونوں ملکوں کے تجارتی وفود کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ملک کے دورے کرنے چاہئیں،موجودہ چیلنجز کے دور میں معیشت کا استحکام بہت ضروری ہے ،وہ ایران قونصلیٹ میں انقلاب ایران کی 47 ویں سالگرہ کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کررہے تھے ،اس موقع پر ایران کے قونصل اکبر عیسی زادے نے بھی خطاب کیا،تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات ، بزنس کمیونٹی اور سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن