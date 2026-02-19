صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیل مل سے آلات نکالنے والے ملزمان گرفتار

  • کراچی
اسٹیل مل سے آلات نکالنے والے ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اسٹیل مل سے چاندی/تانبہ کے آلات نکالنے والے ملزمان گرفتار، بن قاسم پولیس کی خفیہ کارروائی بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل سے قیمتی دھات چوری کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے پولیس نے مشینری سے 542 گرام چاندی/تانبہ کے قیمتی آلات برآمد کرلیئے ۔تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ گرفتار ملزم مشینری سے قیمتی کنڈکٹر اور چاندی/تانبہ کے آلات نکال کر فروخت کرتے تھے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت ارشد اور سدھیر کے نام سے ہوئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد