صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسکولوں کے نئے اوقات کار کا نوٹیفکیشن جاری

  • کراچی
اسکولوں کے نئے اوقات کار کا نوٹیفکیشن جاری

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)محکمہ اسکول ایجوکیشن و لٹریسی سندھ نے ماہِ رمضان المبارک کے دوران صوبہ بھر کے سرکاری و نجی اسکولوں کے نئے اوقات کار کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سطح کے تمام سنگل شفٹ اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بج کر 30 منٹ تک کھلے رہیں گے جبکہ جمعہ کے روز یہ اوقات صبح 8 بجے سے 11 بج کر 30 منٹ تک مقرر کیے گئے ہیں۔اسی طرح ڈبل شفٹ اسکولوں میں پہلی شفٹ صبح 7 بج کر 30 منٹ سے 11 بج کر 30 منٹ تک جاری رہے گی جبکہ دوسری شفٹ 11 بج کر 45 منٹ سے دوپہر 2 بج کر 45 منٹ تک ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد