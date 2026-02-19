صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات ،ایس بی سی اے کورپورٹ کی مہلت

  • کراچی
سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات ،ایس بی سی اے کورپورٹ کی مہلت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے متروکہ وقف املاک کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جامع رپورٹ پیش کرنے کی مہلت دیدی۔

دوران سماعت ایس بی سی اے نے رپورٹ پیش کی، ایس بی سی اے حکام نے بتایا کہ پلاٹ نمبر آر سی ون 18 اے ماروک روڈ نزد وفاقی اردو یونیورسٹی متروکہ وقف املاک کی ملکیت ہے اور اس پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں دی گئی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بلڈنگ کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہو رہا اور بجلی و گیس فراہم کرنے والے اداروں کو کنکشن منقطع کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں، جگہ خالی کروانے کے لیے بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار سید عبد الواسع نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مذکورہ پلاٹ متروکہ وقف املاک کی رہائشی جگہ کو کمرشل استعمال کے لیے غیر قانونی طور پر تبدیل کرکے تعمیرات کی جارہی ہیں۔عدالت نے  درخواست کی سماعت چار مارچ تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد