صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گراں فروشی کیخلاف انتظامیہ متحرک، شکایتی مراکز قائم

  • کراچی
گراں فروشی کیخلاف انتظامیہ متحرک، شکایتی مراکز قائم

شہری زائد قیمت کی شکایت 1299پر کریں،سخت کارروائی کی جائے گی،کمشنرکورنگی،وسطی اور جنوبی اضلاع کی اہم مارکیٹوں میں خصوصی شکایتی مراکز فعال

کراچی(اسٹاف رپورٹر )سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی سے متعلق شہر یوں کی شکایت کے ازالے کیلئے کراچی انتظامیہ نے خصوصی اقدامات کئے ہیں ۔اس سلسلے میں کمشنر کراچی کنٹرول روم پر شکایتی مرکز قائم کر دیا گیا ہے ۔شہری زائد قیمت کی شکایت 1299 پر کریں ۔ گراں فروشی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ۔کمشنر نے کہا کہ شہر یو ں کو چاہیے کہ وہ گراں فروشوں کی نشاندہی کر نے میں مدد کریں ۔ کمشنرکی ہدایت پر ڈپٹی کمشنرز نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں خصوصی شکایتی مرکز قائم کردیے ہیں ،شہری ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر کے علاوہ ان کی نگرانی میں قائم شکایتی مرکز پرشکایت کرسکتے ہیں۔ ضلع کورنگی میں لیاقت مارکیٹ ٹنکی مارکیٹ ،شاہ فیصل کالونی نمبر 3 مارکیٹ ،رفاع عام شاہ فیصل کالونی نمبر ون مارکیٹ بھٹا ئی کالونی ، کورنگی نمبر 2 مارکیٹ ،کورنگی نمبر 3 مارکیٹ ،با بر مارکیٹ ،کورنگی نمبر 6 مارکیٹ ، کے ایریا مارکیٹ اور کلو چوک شامل ہیں۔ ضلع ملیر میں ویجی ٹیبل اینڈ فروٹ مارکیٹ ،گوشت مارکیٹ ، بی ایریا مارکیٹ ،میمن گوٹھ مارکیٹ مین بازار کاٹھور مین بازار گڈاپ مین بازار بھٹائی باد ،مین مارکیٹ بچت بازار ضلع وسطی میں بلاک ایم میٹ مارکیٹ ،ناگن چورنگی ،خدیجہ مارکیٹ ،ڈسکو موڑ اینڈ موڑ ،پاور ہاؤس سندھی ہوٹل واٹر پمپ لیاقت آباد سپر مارکیٹ گول مارکیٹ پاپوش مارکیٹ اور لیاقت چوک پر شکایتی مرکز قائم کیے گئے جبکہ جنوبی میں جوڑیا بازار ،دہلی کالونی رنچھوڑ لائن کھڈہ مارکیٹ اور ایمپریس مارکیٹ شامل ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

رمضان شروع ہوتے ہی کھجور کی قیمتیں آسمان پر خریداروں کی مشکلات میں اضافہ

ریجن کے ٹاپ ون منشیات ڈیلرکا خاتمہ ‘عوام کاخیرمقدم

فوڈ پوائنٹ یونٹس ‘سپلائرز کی چیکنگ‘31کوجرمانہ

پولیس مقابلے ‘5ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

سہولت بازار حکومت پنجاب کا عوام دوست اقدام :ڈی سی

اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ آفس کے سامنے بجلی کا پول حادثات کاسبب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ