صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف بینکوں میں لگی ای ٹی ایم مشینیں بند،عوام پریشانی سے دو چار

  • کراچی
مختلف بینکوں میں لگی ای ٹی ایم مشینیں بند،عوام پریشانی سے دو چار

کراچی (آئی این پی)مارچ کا نیا مہینہ شروع ہو تے ہی مختلف بینکوں میں لگی ای ٹی ایم مشینیں بند کر دی گئیں جس کی وجہ سے عوام پریشانی سے دو چار ہو رہے ہیں۔۔۔

 بینک صارفین جب متعلقہ بینک سے ای ٹی ایم بند ہو نے کے بارے میں دریافت کر تے ہیں تو انہیں کہا جا تا ہے کہ لنک ڈاؤن ہے اس لئے ایم ٹی ایم کام نہیں کر رہا جب کہ بعض بینکوں سے لوگ اس لنک ڈاؤن میں بھی کیش نکال لیتے ہیں لیکن لوگوں کی بڑی تعداد کیش نکالنے سے محروم رہتی ہے بعض ایم ٹی ایم مشین میں دانسیتا طور پر کیش نہیں ڈالا جا تا ہے عام طور پر یہ صورتحال ہر ماہ کی یکم تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک رہتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو کیش کا مسئلہ نہیں ہو تا اس بارے میں لوگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویٹ سائٹ پر شکایت بھی درج کرا رہے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس