صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ لطیف یونیورسٹی کے طالبعلم کی خودکشی

  • کراچی
شاہ لطیف یونیورسٹی کے طالبعلم کی خودکشی

محراب پور(نمائندہ دنیا)شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کے طالب علم نے خودکشی کرلی۔ یونیورسٹی کے شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے ٹھری میرواہ کے رہائشی نوجوان شکیل شر نے۔۔۔

 یونیورسٹی شعبہ قانون کی انتظامیہ کے رویے سے دلبرداشتہ ہوکر خودکشی کی۔ نوجوان نے اپنے وائس میسج میں کہا کہ وہ مجبوری اور مسائل کے باعث سیمسٹر میں شرکت نہیں کر سکا جس پر شعبے کے سربراہ سے رابطہ کرکے خصوصی رعایت مانگی تھی جو نہ ملنے پر خودکشی کر رہا ہوں۔ پولیس کے مطابق لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی