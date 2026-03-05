صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی چالان نہیں، ہیلمٹ مہم کا آغاز

  • کراچی
نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی چالان نہیں، ہیلمٹ مہم کا آغاز

کراچی(این این آئی)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کی جانوں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے خصوصی آگاہی مہم چالان نہیں، ہیلمٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔

اس مہم کا مقصد قانون پر عملدرآمد کے ساتھ ساتھ شہریوں میں ذمہ دارانہ رویوں کو فروغ دینا اور روڈ سیفٹی کلچر کو مستحکم کرنا ہے ۔موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی اس مہم کے تحت ایسے افراد جو ہیلمٹ کے بغیر سفر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، انہیں فوری طور پر چالان کرنے کے بجائے پہلے موقع پر ہیلمٹ خریدنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ۔ افسران موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کی اہمیت، ممکنہ خطرات اور حادثات کی صورت میں سر کی چوٹ کے مہلک نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔مہم کے طریقہ کار کے مطابق اگر موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی ہیلمٹ خرید کر پہن لیتا ہے تو اس کے خلاف چالان کی کارروائی نہیں کی جاتی۔ تاہم بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے تاکہ قانون کی عملداری برقرار رہے ۔اس اقدام کا بنیادی مقصد شہریوں کو سزا دینا نہیں بلکہ ان کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے ۔ تحقیق سے ثابت ہو چکاہے کہ ٹریفک حادثات میں سر کی چوٹ اموات اور معذوری کی بڑی وجہ بنتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی