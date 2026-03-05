صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس چیف کی زیر صدارت یومِ علی ؓ کے سلسلے میں اجلاس

  • کراچی
پولیس چیف کی زیر صدارت یومِ علی ؓ کے سلسلے میں اجلاس

کراچی(این این آئی)ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں 21 رمضان المبارک کو یومِ علی ؓکے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں فقہ جعفریہ کے علما کرام، مجالس و جلوس منتظمین، زونل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی ٹریفک، ڈی ائی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی، ضلعی ایس ایس پیز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ علما اور منتظمین نے پولیس کے سابقہ اقدامات کو سراہتے ہوئے اپنی تجاویز پیش کیں۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پولیس افسران کو ہدایت دی کہ سول انتظامیہ سے مکمل رابطہ رکھتے ہوئے فول پروف سیکیورٹی اور علما کرام کی موثر حفاظت یقینی بنائی جائے ۔ اجلاس کے اختتام پر مکمل تعاون کی یقین دہانی اور ملکی امن و استحکام کے لیے دعا کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی