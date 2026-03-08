صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہر چند دن بعد مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہو جاتا ہے ،پی ٹی آئی

  • کراچی
ہر چند دن بعد مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہو جاتا ہے ،پی ٹی آئی

کراچی (این این آئی)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے کے بھاری اضافے پر پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر راجا اظہر نے وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مہنگائی کے ستائے عوام پر معاشی بم گرانے کے مترادف ہے۔

انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے اپنی نااہلی کی اعلیٰ مثال بن چکی ہے ، ہر چند دن بعد مہنگائی کا نیا طوفان برپا کردیا جاتا ہے ۔ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ براہِ راست مزدور، دیہاڑی دار اور متوسط طبقے پر حملہ ہے ، جن کے لیے پہلے ہی دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہوچکا ہے ۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان پر مزید بوجھ ڈال رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دراصل حکومت کی ناقص معاشی حکمت عملی کا نتیجہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانوں کیمیکل اور تیزاب کی خریدوفروخت بڑے حادثے کا خطرہ

سرگودھا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس

جویریہ ظفر آہیر کی ایرانی سفیر سے ملاقات، حملے پر افسوس

آر پی او کی زیر صدارت کرائم میٹنگ‘ انسداد جرائم اقدامات پر زور

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی نگرانی میں پٹرول پمپس کی چیکنگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل