صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندھیر نگری چوپٹ راج کب تک چلے گا؟پاسبان

  • کراچی
اندھیر نگری چوپٹ راج کب تک چلے گا؟پاسبان

کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائزر طارق چاندی والا نے کہا ہے کہ کوئٹہ ٹاؤن سمیت ملک بھر میں تقریباً چھ ہزار ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لاکھوں متاثرین انصاف کے منتظر ہیں مگر ان کی شنوائی نہیں ہو رہی۔

عوام اپنی زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی نام نہاد بلڈرز اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ہاتھوں لٹا بیٹھے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ان کی دادرسی کے لئے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا جا رہا۔ ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج قائم ہے ۔ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھیں اور ریاست خاموش تماشائی بنی رہے ؟ آخر کب تک عوام نام نہاد بلڈرز کے جھانسوں میں آ کر اپنی محنت کی کمائی لٹاتے رہیں گے ؟۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فرائض میں کوتاہی ہر گز برداشت نہیں ہو گی:عائشہ رضوان

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ایگریکلچرل فورم اجلاس

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسپورٹ اڈوں اور مارکیٹس کا معائنہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے اقدامات

سٹیپ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل وائس احتساب و عکاسی فورم کا انعقاد

گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں، 95 ہزار جرمانہ، 3 افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی