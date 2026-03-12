صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ کتوں کی بہتات، ویکسین کی عدم دستیابی پر رپورٹ طلب

  • کراچی
آوارہ کتوں کی بہتات، ویکسین کی عدم دستیابی پر رپورٹ طلب

2025میں 22 ہلاکتیں، عدالتی احکامات کے باوجود ریبیز کنٹرول پروگرام غیر فعال ہیلپ لائن بند ہونے سے شہری شکایات درج کرانے سے بھی محروم ،درخواست گزار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے سندھ میں آوارہ کتوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے اور ریبیز کنٹرول پروگرام کے تحت ویکسین کی عدم دستیابی سے متعلق درخواست پر سندھ حکومت اور دیگر فریقین سے چار ہفتوں میں رپورٹس طلب کرلیں۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے عدالت سے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کی جس پر عدالت نے متعلقہ حکام کو آئندہ سماعت تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جاری کردی۔ درخواست گزار طارق منصور ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سال 2025 میں صوبے بھر میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات کے نتیجے میں 22 شہری ہلاک ہوئے جبکہ صرف شہر میں 41 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔

درخواست گزار کے مطابق عدالت نے سال 2024 کے دوران آوارہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور ریبیز کنٹرول پروگرام فعال کرنے کا حکم دیا تھا ،تاہم عدالتی احکامات کے باوجود اب تک ریبیز کنٹرول پروگرام شروع نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار نے مزید مؤقف اختیار کیا کہ کے ایم سی کی ہیلپ لائن نمبر 1093 بھی غیر فعال ہے جس کے باعث شہری شکایات درج کرانے سے بھی محروم ہیں۔ عدالت نے سندھ حکومت اور دیگر متعلقہ اداروں سے چار ہفتوں میں رپورٹس طلب کرتے ہوئے مزید سماعت ملتوی کردی۔واضح رہے کہ سندھ میں فروری کے دوران ریبیز سے 4اموات رپورٹ ہوئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پولیس مقابلوں میں زخمی350ملزموں کے علاج معالجہ کیلئے ہسپتال عملہ کو مشکلات

جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

حکومت صنعتی سہولت منصوبے مکمل کرے :گوجرانوالہ چیمبر

حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد :مولانا الیاس چنیوٹی

وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی