مہاجر عوام کو ووٹ کو ہتھیار بنانا ہوگا،آفاق احمد

  • کراچی
مصنوعی قیادت نے عوام کو حقوق کی جدوجہد سے دور رکھنے کی سازش کیکٹھ پتلی قیادت میں حکومت سے علیحدگی کی جرات نہیں ،چیئرمین مہاجر موومنٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرنے والوں کو وفاق نے ہی دھوکہ دے دیا، 28ویں ترمیم کے ذریعے مہاجروں کو حقوق دینے کے وعدے بھی ڈھونگ ثابت ہوں گے ۔جمعے کے روز منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آفاق احمد نے مزید کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں مصنوعی قیادت مسلط کرکے شہری عوام کو ان کے حقوق کی جدوجہد سے دور رکھنے کی سازش کی گئی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جماعت نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی، اسی جماعت کا گورنر تک وفاق کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جس وفاق نے سندھ کی شہری آبادی کو آدھا گن کر بڑی آبادی کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔

اس وفاق سے 28ویں ترمیم کے ذریعے مہاجروں کو حقوق دینے کے وعدوں پر یقین کرنا سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کی گئی کٹھ پتلی قیادت میں حکومت سے علیحدگی کی جرات نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے ہینڈلرز کی مرضی اور حکم کے بغیر حکومت سے علیحدگی کا سوچ بھی نہیں سکتے ۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین نے کہا کہ مہاجروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف مہاجر عوام کو اپنے ووٹ کو ہتھیار بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد حق اور سچ کی جدوجہد ہے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مایوسی اور غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے ۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

عید تعطیلات میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کڑی مانیٹرنگ کے احکامات

نشتر:ناکافی سہولیات،شوگر کے مریض دربدر

لودھراں ، تجاوزات اورمہنگائی مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز

عید الفطر پر جامع سکیورٹی پلان مرتب کرنے کی ہدایت

کوٹ ادو میں بھی یوم القدس ریلی، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی

ڈی پی او کا وائرل ویڈیو کانوٹس، کھلی کچہری ،عوامی مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ