کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں جدید لائبریری کا افتتاح
6ہزار مستند کتب دستیاب،ڈیجیٹل لائبریری اور ریسرچ نیٹ ورک فعال
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میٹرو پولیٹن یونیورسٹی میں جدید سہولیات سے آراستہ نئی لائبریری کا افتتاح کردیا گیا۔جامعہ کے وائس چانسلر اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی (سی آئی ای سی)کے چیئرمین ڈاکٹر سروش لودھی نے مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں جامعہ کے ڈینز، شعبہ جات کے سربراہان، اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔نئی لائبریری کو جدید تعلیمی تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے جہاں میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے مختلف شعبوں سے متعلق چھ ہزار سے زائد مستند کتب دستیاب ہیں۔ لائبریری میں پُرسکون مطالعے کے لیے مناسب نشستوں، ریفرنس سیکشن اور طلبہ کی ضروریات کے مطابق تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا ہے تاکہ تحقیق اور مطالعے کے لیے ایک مؤثر اور سازگار ماحول میسر آسکے۔
اس اہم اقدام کے علاوہ کے ایم یو میں ڈیجیٹل لائبریری اور پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک بھی مکمل طور پر فعال ہیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ جامعہ کی کوشش ہے کہ طلبہ کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ صرف نصابی تعلیم تک محدود نہ رہیں بلکہ مطالعے ، تحقیق اور علمی جستجو کے ذریعے اپنے علم کو مزید وسعت دے سکیں۔اس موقع پر ڈاکٹر سروش لودھی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعلیمی اداروں میں بہتر ماحول کی فراہمی دراصل مستقبل کی نسلوں کی تشکیل کا عمل ہے ۔