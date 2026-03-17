حادثے میں راہگیر خاتون جاں بحق ، بیٹی زخمی ، واٹر ٹینکر نذر آتش
جاں بحق خاتون اور زخمی بچی کورنگی عوامی کالونی کی رہائشی تھیں،ٹینکر ڈرائیورپرشہریوں کاتشدد،رینجرزکے حوالے فائر بریگیڈ نے ٹینکر میں لگی آگ بجھادی،ٹرک اورچنگچی رکشے میں تصادم ، بچوں اورخواتین سمیت 7افراد زخمی ہوگئے
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) کورنگی سنگر چورنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے راہ گیر خواتین کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق اور اُس کی بیٹی زخمی ہوگئی۔تفصیلات کے مطابق پیر کی صبح عوامی کالونی تھانے کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی الحسن اسٹاپ کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے راہ گیر خواتین کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پرجاں بحق اوربچی زخمی ہوگئی، دونوں کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکرکو آگ لگادی جبکہ واٹر ٹینکر کا ڈرائیور موقع سے فرارہو رہا تھا کہ شہریوں نے اسے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد رینجرز کے حوالے کردیا۔
واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پرپہنچ گئی اور فوری طور پر واٹر ٹینکر میں لگی آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو طلب کرلیا جس پر فائربریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکر میں لگی آگ بھجادی، اس دوران واٹر ٹینکرکا اگلا حصہ مکمل طورپر خاکستر ہوگیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 40 سالہ زبیدہ خانم زوجہ محمد حسین اور زخمی بچی کی شناخت 12 سالہ کونین دختر محمد حسین کے نام سے کی گئی، حادثے میں جاں بحق خاتون اور زخمی بچی آپس میں ماں بیٹی اور کورنگی عوامی کالونی کی رہائشی تھیں۔رینجرز نے حادثے کے ذمہ دار واٹر ٹینکر کے ڈرائیور فقیر محمد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے عوامی کالونی پولیس کے حوالے کردیا۔
عوامی کالونی تھانے کے ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ پولیس نے حادثے کامقدمہ متوفیہ خاتون کے شوہر محمد حسین کی مدعیت میں واٹر ٹینکرکے ڈرائیور کے خلاف درج کرکے واقعے کی مزید تفتیش شروع کردی ہے ۔ادھرمنگھوپیر ناردرن بائی پاس اورنگی کٹ کے قریب مزدا ٹرک اورچنگچی رکشے کے درمیان تصادم کے نتیجے میں بچوں اورخواتین سمیت 7 افراد زخمی ہوگئے جنہیں فوری طورپرعباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا، زخمیوں میں 30 سالہ سمیری زوجہ شفیق اس کی2 بیٹیاں 3 سالہ عنایہ دختر شفیق ،4 سالہ سمیہ دختر شفیق، 27 سالہ پیر بخش ولد لال دین، 8 سالہ حلیم ولد لال دین، 35 سالہ عجیبہ زوجہ گھیدل اور 40 سالہ کریمہ زوجہ حنیف شامل ہیں۔حادثے میں زخمی ہونے والے افراد ناردرن بائی پاس اورنگی کٹ کے قریب کے رہائشی ہیں۔ ایس ایچ او انیس شیخ کے مطابق حادثے کے بعد مزدا ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، پولیس نے مزدا ٹرک کو تحویل میں لیکر اس کے ڈرائیور کی تلاش شروع کردی ہے ۔