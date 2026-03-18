خواتین کی بیرون ملک اسمگلنگ کی کوشش ناکام

  • کراچی
ایف آئی اے ٹیم کاصدر کے قریب دو ہوٹلوں پر چھاپہ ،ایجنٹ سمیت 35 گرفتار

کراچی(آن لائن) وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر جسم فروشی کے لیے پنجاب سے متحدہ عرب امارات جانے والی 33 خواتین کراچی سے گرفتارکرکے خواتین کو بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے ۔بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی ڈائریکٹر کراچی زون اور ڈپٹی ڈائریکٹر اے ایچ ٹی سی کراچی کی ہدایات پر کی گئی اور مصدقہ اطلاع پر پاسپورٹ آفس صدر کراچی کے قریب دو ہوٹلوں پر چھاپہ مارا گیا۔ایف آئی اے نے بتایا کہ کارروائی کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی 33 خواتین کو حراست میں لیا گیا اور مذکورہ خواتین کے ہمراہ انسانی اسمگلرز اور ایجنٹس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ ملزمان کے قبضے سے 29 پاسپورٹس اور دیگر متعلقہ مواد برآمد ہوا اور ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ خواتین کو وزٹ ویزے کے بہانے متحدہ عرب امارات بھجوایا جا رہا تھا اور خواتین کو جسم فروشی اور جنسی استحصال کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ تھا۔ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف تین الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، مقدمات پریوینشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 کے تحت درج کیے گئے ہیں، ملزمان ضیا الحق، امتیاز علی، فرمان علی اور سکینہ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

چاند رات،عیدالفطر کیلئے سکیورٹی پلان کا اجراء

ویلنگ جیسے خطرناک عمل سے گریز کیا جائے :تصور اقبال

ڈینگی :نرسریوں ‘ قبرستانوں کی سرویلنس کی جائے :خالد جاوید

ملتان:زکریا یونیورسٹی ملازمین کو بونس نہ مل سکا

وہاڑی:اغوا اور زیادتی کے مجرم کو دو بار عمر قید

میلسی میں سپورٹ پروگرام مراکز پر کٹوتی کرنے والے گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ