گلشن معمار میں ای وی بس سروس کا آغاز

  کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ حکومت نے گلشن معمار میں ای وی بس سروس کا آغاز کردیا ہے ۔ 12 بسیں گلشن معمار سے ٹاور تک سفری سہولیات فراہم کریں گی۔

وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے گلشن معمار میں ای وی بسز کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی سپورٹ سے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی دن رات اس کوشش میں ہے کہ لوگوں کو ریلیف کیسے پہنچائیں۔ ہمارا ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے ۔ ہماری فورسز طالبان رجیم کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں۔ کسی ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

شہر کے 10 بڑے پارکس کو سپورٹس گراؤنڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ، منصوبہ جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

چاند رات اور عید پر فول پر وف سکیورٹی انتظامات کا حکم

نیتھری میں سیوریج نیٹ ورک حوالے سے اجلاس، فنڈز جاری

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آج گرین الیکٹرک بس سروس کاافتتاح

ڈی پی او جھنگ کا رات گئے تھانہ شورکوٹ چھاؤنی کا دورہ

واسا میں عمرہ قرعہ اندازی، 5 خوش قسمت افسران و ملازمین منتخب

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ