سکھر :صفائی،گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے شہری پریشان

سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر میں صفائی اور گندے پانی کی نکاسی کا نظام تباہ ہونے پر شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں ۔

آدم شاہ روڈ، انوار مصطفیٰ مدرسہ کے قریب اور کوئلہ گودام میں نکاسی آب کا نظام طویل عرصے سے خراب ہے ، جس کے باعث گندا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہے ، جس سے تعفن پھیلا ہوا ہے ، جبکہ رہائشی مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں کے مطابق درخواست کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش ہیں، جبکہ صفائی اور نکاسی آب کے لیے مختص فنڈز عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہورہے ہیں ، جس کے باعث علاقہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عیدالفطر قریب ہے ، لیکن اس کے باوجود میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صفائی کے مؤثر انتظامات نہیں کیے جا رہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لیکر ڈرینج سسٹم بحال کیا اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے ۔

مزید پڑہیئے

ملتان

پٹرولیم مصنوعات سپلائی کی سخت نگرانی کا حکم

زکریا یونیورسٹی :پی ایچ ڈی مقالے کا کامیاب دفاع

نشتر، مریض کی سانس کی نالی میں پھنسی ہڈی نکال لی

ملتان میں عید اور یومِ پاکستان پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی

منشیات اور شراب کی بڑی برآمدگی، مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق