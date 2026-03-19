ٹھیکیدار سے50لاکھ روپے بھتہ طلب کرنے والا ملزم گرفتار

  • کراچی
ٹھیکیدار سے50لاکھ روپے بھتہ طلب کرنے والا ملزم گرفتار

بھتہ دینے سے انکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور سوسائٹی کی دیواریں گرا کر فرار ہوگئے ،مدعی ٹھیکیدارگرفتار ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ اسی سوسائٹی کے پروجیکٹ آفیسرسے بھی 60 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سرجانی ٹاؤن پولیس نے ٹھیکیدار کی مدعیت میں نامزد ملزمان کے خلاف بھتہ خوری کے درج مقدمے میں شامل ایک بھتہ خور کو گرفتار کرلیا۔سرجانی ٹاؤن پولیس نے بتایا کہ سائبان سوسائٹی خدا کی بستی میں گھر بنانے والے ٹھیکیدار افسر خان سے بھتہ طلب کرنے والے ایک ملزم بلاول کو گرفتار کرلیا ہے ۔مدعی مقدمہ افسر خان نے پولیس کو بتایا کہ وہ ٹھیکیدار ہیں اور سائبا سوسائٹی میں 80 گز کا پلاٹ ہے جس کے مکمل دستاویزات پاس موجود ہیں اور اسی سوسائٹی میں گودام بھی ہے جس میں ٹھیکیداری کا سامان رکھتے ہیں۔مدعی کے مطابق 14 مارچ کو وہ اپنے کزن نثار خان اور مزدورں کے ہمراہ اپنے پلاٹ پر تعمیراتی کام کرا رہا تھا کہ شام 7 ابجے کے قریب بلاول، رجب، احمد، وحید اور دیگر متعدد نامعلوم صورت شناس میرے پاس آئے جس میں سے بلاول اور رجب نے اسلحہ نکال کر کہا کہ اگر اس جگہ پر تعمیراتی کام کرنا ہے تو ہمیں 50 لاکھ روپے بھتہ دینا ہوگا نہ دینے کی صورت میں جان سے مارے جاؤگے ۔انہوں نے بتایا کہ بھتہ دینے سے انکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور سوسائٹی کی دیواریں گرا کر فرار ہوگئے جس پر سرجانی ٹاؤن پولیس نے مدعی افسر خان کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 287 سال 2026 بجرم دفعات 394 اور 385 چونتیس کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن سہیل خاصخیلی نے بتایا کہ پولیس مقدمے میں نامزد ملزم بلاول کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش میں پولیس چھاپے مار رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسی سوسائٹی کے پروجیکٹ آفیسر اختر علی سے بھی تعمیراتی کام کے عوض 60 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا جس کا مقدمہ نمبر 288 سال 2026 گرفتار ملزم اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف درج ہے ۔

مزید پڑہیئے

لاہور

لیاقت بلوچ کی مولاناامجدسے ملاقات ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا

درختوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی نگرانی سو فیصد یقینی بنانیکی ہدایت

محکمہ سکو ل کی نجی سکولوں کو فوری رجسٹریشن کی ہدایت

جنرل ہسپتال کیلئے اوورسیز فیملی کا ساڑھے 3کروڑ کے طبی آلات دینے کااعلان

داتا دربار کے سامنے پیڈسٹرین انڈرپاس کی چھت مکمل

ایجوکیشن یونیورسٹی:400ملازمین کی پرسنل اپگریڈیشن منظور

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق