درختوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی نگرانی سو فیصد یقینی بنانیکی ہدایت

  • لاہور
ترقیاتی پراجیکٹس ڈیزائن میں شجر کاری تحفظ اولین ترجیح ہوگا:وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کا پہلا بورڈ اجلاس ہوا۔ 21 ہارٹیکلچر ایجنسیز کے ایم ڈیز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ پبلک پارکس، گرین ایریاز، درختوں کے تحفظ بارے کمیٹیوں کی تشکیل بارے تجاویز پیش کی گئیں۔ مجوزہ قوانین ،فنانشل ماڈل، آپریشنل امور اور پالیسی سازی بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ سے تمام درختوں کا ڈیٹا بیس اور ڈیجیٹل میپنگ کی نگرانی سو فیصد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ ترقیاتی پراجیکٹس ڈیزائن میں شجر کاری تحفظ اولین ترجیح ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں درختوں کے کاٹنے پر مکمل پابندی عائد جبکہ جیو ٹیگنگ اور مانیٹرنگ کیلئے ایپلیکیشن جلد تیار کی جائے ۔ صوبے میں جاری ڈویلپمنٹ پراجیکٹس کے دوران ایس او پیز پر عملدرآمد پر ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انتہائی ضروری اقدام کی صورت میں پی ایچ اے سے منظوری لازم ہوگی۔ ایک درخت کاٹنے کے بدلے 20 پودے لگانے کی تجویز جبکہ 3 سال تک مکمل نگرانی بھی کرنا ہوگی۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر کے ڈکلیئرڈ ثقافتی پارکس میں سرگرمیاں اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہوں گی۔

مزید پڑہیئے

ملتان

پٹرولیم مصنوعات سپلائی کی سخت نگرانی کا حکم

زکریا یونیورسٹی :پی ایچ ڈی مقالے کا کامیاب دفاع

نشتر، مریض کی سانس کی نالی میں پھنسی ہڈی نکال لی

ملتان میں عید اور یومِ پاکستان پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی

منشیات اور شراب کی بڑی برآمدگی، مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق