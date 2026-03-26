پی ایس ایل کا آغاز، سیکورٹی کیلئے فول پروف انتظامات کیے جائینگے، کمشنر
کراچی(اسٹاف رپورٹر )کراچی میں پی ایس ایل 26 مارچ (آج) سے شروع ہوگا، حکومت پاکستان کی قومی کفایت شعاری کی پالیسی پر پوری طرح عملدرآمد کیا جائے گا۔
اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی تاہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو کوریج کی اجازت ہو گی اور متعلقہ ادارے اپنے فرائض کی انجام دہی کیلئے موجود ہوں گے۔ اس بات کا فیصلہ بدھ کو کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت پی ایس ایل 11 کے انتظامات کا جائزہ لینے والے اجلاس میں کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر معمول کے مطابق کھلاڑیوں کی سیکورٹی کیلئے فول پروف انتظامات کیے جائینگے، کسی بھی ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کیلئے فائر بریگیڈ اور محکمہ صحت کا ہیلتھ یونٹ موجود ہو گا۔ ڈی آئی جی سیکورٹی ڈاکٹرمقصود احمد نے اجلا س کو سیکورٹی انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ٹریفک انتظامات اور پارکنگ انتظاما ت کی تفصیلات سے اجلاس کو آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شرقی نے اجلاس کو بتایا کہ تمام انتظامات پولیس اور نیشنل اسٹیڈیم کی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ اور تعاون سے کئے جا رہے ہیں ۔ نیشنل اسٹیڈیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمائندے جرنل منیجر نیشل اسٹیڈیم ارشد خان نے بتایا کہ کراچی میں 21 میچز ہوں گے۔