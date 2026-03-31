فقیرا گوٹھ میں بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق
پانچ سالہ احسن ولد نوید اتوار کی شام سے لاپتا تھا،لواحقین نے بہت تلاش کیاشبہ ہے کہ متوفی بچہ کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گر گیا ہوگا،ایس ایچ او
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہر قائد میں انتظامیہ کی مجرمانہ غلفت کا ایک اور واقعہ سامنے آگیا، سائٹ سپر ہائیوے فقیرا گوٹھ میں 5 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوگیا، کمسن بچے کی لاش ایک روز کے بعد کھلے مین ہول سے ملی۔تفصیلات کے مطابق سائٹ سپر ہائیوے صنعتی ایریا فقیرا گوٹھ لکی اسٹار ہوٹل کے قریب کھلے مین ہول سے 5 سالہ بچے کی لاش ملی ہے ۔اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پر پہنچ گئے اور بچے کی لاش قانونی کارروائی کے لیے متعلق تھانے منتقل کر دی گئی۔ متوفی بچے کی شناخت 5 سالہ احسن ولد نوید کے نام سے کی گئی، متوفی کمسن بچہ فقیرا گوٹھ کا ہی رہائشی تھا۔
ایس ایچ او سائٹ سپرہائیوے محمد نواز نے رابطہ کرنے پر نجی ٹی وی کو بتایا کہ متوفی اتوار کی شام لاپتا ہوا تھا متوفی کمسن بچے کے لواحقین نے اسے بہت تلاش کیا لیکن بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا جس پر متوفی بچے کے اہلخانہ نے اتوار کی شب پولیس سے رابطہ کیا جس پر پولیس نے بھی لواحقین کے ہمراہ بچے کی تلاش شروع کر دی اور پیر کو کمسن بچے کی لاش کھلے میں ہول سے مل گئی۔ایس ایچ او کا کہنا ہے شبہ ہے کہ متوفی بچہ کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا، متوفی کمسن بچے کے اہلخانہ کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے جس پر پولیس نے کمسن بچے کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔