کے الیکٹرک کی ناقص کارکردگی طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہے ، مرکزی کمیٹی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی نے کراچی میں جاری طلبہ کے امتحانات کے دوران دن بھر ہونے والی بدترین لوڈشیڈنگ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
مرکزی کمیٹی نے اعلامیہ میں کہا کہ مسلسل اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے طلبہ کی تعلیمی سرگرمیوں کو شدید متاثر کر دیا ہے ۔ طلبہ نہ تو سکون کے ساتھ امتحانات کی تیاری کر پا رہے ہیں اور نہ ہی شدید گرمی اور بجلی کی بندش کے باعث امتحانی مراکز میں بہتر کارکردگی دکھا پا رہے ہیں، جو ان کے مستقبل کے ساتھ سنگین ناانصافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کی ناقص کارکردگی طلبہ کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہی ہے ، امتحانات کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا متعلقہ اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے ، مگر اس حوالے سے سنگین غفلت برتی جا رہی ہے۔