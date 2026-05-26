صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید الاضحیٰ کے دوران گھریلو صارفین کیلئے گیس کا شیڈول جاری

  • کراچی
عید الاضحیٰ کے دوران گھریلو صارفین کیلئے گیس کا شیڈول جاری

کراچی(کامرس رپورٹر)سوئی سدرن گیس نے عید الاضحی کے دوران گھریلو صارفین کوریلیف فراہم کرنے کیلئے گیس کی فراہمی کا شیڈول جاری کردیا۔

جس کے مطابق منگل (آج) کو گیس کی سپلائی رات 12 بجے تک دستیاب رہے گی۔ عید کے پہلے دن سے تیسرے دن تک گیس سپلائی صبح ساڑھے 7 بجے سے رات 12 بجے تک بحال رہے گی۔ جمعے کی صبح 7:30 بجے شروع ہونے والی گیس کی سپلائی رات 10:00 بجے تک دستیاب ہوگی۔ شیڈول کے مطابق عید کے پہلے اور دوسرے دن رات 12 بجے سے صبح 7:30 بجے تک گیس کی سپلائی معطل رہے گی جبکہ عید کے تیسرے دن رات 10 بجے سے صبح 7:30 بجے تک گیس کی سپلائی معطل رہے گی۔اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہفتہ سے پرانا شیڈول بحال ہو جائے گا۔ترجمان کے مطابق یوم عرفہ پر روزہ رکھنے کے خواہش مند صارفین کیلئے رات 3 بجے سے گیس فراہم کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد، اتاترک ایونیو کشادگی منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا

چیئرمین سی ڈی اے کا دورہ مویشی منڈی ضیا مسجد و ڈپلومیٹک انکلیو

فرینکفرٹ،جشنِ معرکہ حق ، آپریشن بنیان مرصوص کی تیسری تقریب

چین کیساتھ سٹرٹیجک شراکت داری مزید مضبوط بنائینگے ،سینیٹر عامر ولی

جماعت اسلامی کی جانب سے روات آتشزدگی متاثرین میں امداد تقسیم

چیئرپرسن بی آئی ایس پی روبینہ خالد کی گورنر سٹیٹ بینک سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس