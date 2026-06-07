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جناح اسپتال کے زہر خورانی وارڈ میں آتشزدگی

  • کراچی
جناح اسپتال کے زہر خورانی وارڈ میں آتشزدگی

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)جناح اسپتال کے زہر خورانی وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث وارڈ میں موجود مریضوں اور طبی عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ترجمان جناح اسپتال کے مطابق آگ وارڈ میں نصب ایئرکنڈیشنر میں لگی، تاہم اسپتال انتظامیہ نے آدھے گھنٹے کے اندر آگ پر قابو پالیا۔

جناح اسپتال کے زہر خورانی وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث وارڈ میں موجود مریضوں اور طبی عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ترجمان جناح اسپتال کے مطابق آگ وارڈ میں نصب ایئرکنڈیشنر میں لگی، تاہم اسپتال انتظامیہ نے آدھے گھنٹے کے اندر آگ پر قابو پالیا۔

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