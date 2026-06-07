صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے 1296 ویں سالانہ عرس کا آغاز

  • کراچی
حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے 1296 ویں سالانہ عرس کا آغاز

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے 1296 ویں سالانہ عرس کا آغاز ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کراچی کے معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے 1296 ویں سالانہ عرس کا مزار پر چادر پوشی کر کے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔عرس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر مزار اور اطراف میں زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے اور یہ زمین ہمیشہ سے امن، بھائی چارے اور محبت کی امین رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس مقدس مزار پر سالانہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محرم : جلوسوں کے روٹس پر انتظامات مکمل کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر مری کی زیر صدارت اجلاس شہریوں کو سہولیات فراہمی کا حکم

محرم:ڈی سی کی زیر صدارت جلوسوں کے روٹس کا انتظامی جائزہ

ڈی سی کاڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ،طبی سہولیات کاجائزہ

ڈی سی کا دو پارکوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

تین اداروں کی سبزی کے کاشتکاروں کیلئے تربیتی نشست

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل