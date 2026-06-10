صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:ماضی میں خوبصورتی کی مثال گاڑی موری شہر کھنڈر بن گیا

  • کراچی
سکھر:ماضی میں خوبصورتی کی مثال گاڑی موری شہر کھنڈر بن گیا

خیرپور فیڈر ویسٹ نہر کے کناروں پرلگی لوہے کی حفاظتی جالیاں اتار لی گئیںبیچے جانے کا شبہ، شہر کا نکاسی نظام ناکارہ، گلیاں گندے پانی میں ڈوب چکیں

سکھر(بیورو رپورٹ)کبھی اپنی خوبصورتی اور مہذب ماحول کے لیے مثال سمجھا جانے والا تاریخی شہر گاڑھی موری آج انتظامی غفلت اور کرپشن کی نذر ہو چکا۔ خیرپور فیڈر ویسٹ نہر کے کناروں پر لگی لوہے کی حفاظتی جالیاں، جو شہر کا حسن اور شہریوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی تھیں، غائب کردی گئیں۔ علاقہ مکینوں کا الزام ہے کہ ان قیمتی جالیوں کو مرمت کے بہانے اتار کر یونین کونسل کے دفتر میں جمع کر دیا گیا۔ شہریوں کو شک ہے کہ بڑی تعداد میں یہ جالیاں کباڑیوں کو بیچ دی گئی ہیں یا بااثر افراد کے گھروں اور اوطاقوں کی زینت بن چکی ہیں۔

شہر کا حال یہ ہے کہ گلیاں گٹر کے پانی سے بھری پڑی ہیں، نکاسیٔ آب کا نظام نام کا بھی نہیں۔ بیشتر مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ چند دن قبل ایک کمسن بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا، خوش قسمتی سے ایک شہری نے بروقت بچا لیا، ورنہ ایک اور المیہ جنم لیتا۔رات ہوتے ہی شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے ۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے لگی سولر اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب پڑی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یونین کونسل کے در پر درخواستیں جمع کروا کروا کر وہ تھک چکے ہیں، مگر انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اب ان کا صبر جواب دے چکا ہے ۔مکینوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر شفاف انکوائری کرائی جائے ۔ غائب جالیوں کا حساب لیا جائے ، کھلے مین ہول بند کیے جائیں، نکاسیٔ آب درست کی جائے، اور خراب لائٹس بحال کی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تنازعات کے حل کیلئے تصادم کے بجائے مذاکرات ضروری ، سپیکر

پاکستان کو مریض کو ٹھیک ہونے میں 8، دنیا میں 3 دن لگتے ، وزیر صحت

چلڈرن ہسپتال کو آئندہ مالی سال تک مکمل ، فعال کردینگے ، کمشنر

محرم الحرام کے دوران امن و امان، سکیورٹی انتظامات بہتر کرنیکی ہدایت

بی آئی ایس پی سماجی تحفظ کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی بن چکا ،روبینہ خالد

جہاں واردات ہوگی وہاں کا تھانیدار ذمہ دار ہوگا ،آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر