صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر میں پارکنگ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، متعدد موٹر سائیکلیں ضبط

  • کراچی
صدر میں پارکنگ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، متعدد موٹر سائیکلیں ضبط

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)صدر کے تجارتی مرکز زینب مارکیٹ میں غیر قانونی پارکنگ اور پارکنگ مافیا کیخلاف انتظامیہ نے بڑا آپریشن شروع کر دیا۔۔۔۔

 اسسٹنٹ کمشنر صدر ہاظم بنگوار کی نگرانی میں ہونے والی کارروائی کے دوران متعدد موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں جبکہ غیر قانونی پارکنگ پوائنٹس کے خلاف بھی اقدامات کیے گئے ۔ہاظم بنگوار کا کہنا ہے کہ صدر میں پارکنگ مافیا انتہائی مضبوط ہو چکی ہے تاہم انتظامیہ اس نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پُرعزم ہے ، زینب مارکیٹ میں غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے شہری شدید مشکلات اور اذیت کا شکار ہیں جب کہ صدر کے تاجروں اور خریداروں نے بھی پارکنگ مافیا کے خلاف متعدد شکایات درج کروائی ہیں۔انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے تک آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خیبرپختونخوا پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش:محسن نقوی

موسمیاتی تبدیلی کو سوشل میڈیا پر مقبول ہونا چاہئے ، عطا تارڑ

غیر قانونی گندم کی تجارت،جعلی بیج کمپنیوں کیخلاف ایکشن کی ہدایت

اویس لغاری سے ہسپانوی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعاون پرتبادلہ خیال

پاکستان کا ایٹمی پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا حامل ، سردارمسعود

ٹیکس ریونیو 46.4 ارب ڈالر سے بڑھ سکتا:چیئر مین ایف بی آر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ