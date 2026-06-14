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ماحولیاتی تحفظ وقت کی بڑی ضرورت ،گورنر

  • کراچی
ماحولیاتی تحفظ وقت کی بڑی ضرورت ،گورنر

کراچی(اے پی پی)گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے عالمی یومِ ماحولیات کی مناسبت سے گورنر ہاؤ س میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ وقت کی بڑی ضرورت بن چکا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے نمٹنے کے لئے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔

گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے عالمی یومِ ماحولیات کی مناسبت سے گورنر ہاؤ س میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ وقت کی بڑی ضرورت بن چکا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے نمٹنے کے لئے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔

 

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