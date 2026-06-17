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ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی بڑی تعداد کی خوشخبری

  • کراچی
ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی بڑی تعداد کی خوشخبری

بہتر سفری سہولتوں کیلئے بسوں کو مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلایا جائے گا شہر کی خوبصورتی اور ٹرانسپورٹ کلچر کو بھی نئی پہچان ملے گی،شرجیل میمن

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال ڈبل ڈیکر اور جدید الیکٹرک (ای وی) بسوں کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی۔ ان نئی بسوں کو مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلایا جائے گا تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید ترین بنانے کے وژن پر تیزی سے کام کر رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ پیپلز بس سروس کی کامیابی کے بعد اب ای وی بسوں اور ڈبل ڈیکر بسوں کی بڑی تعداد کو بھی شہری ٹرانسپورٹ نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے ۔

حکومت سندھ کے یہ منصوبے صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں بلکہ کراچی کے مستقبل کی سمت کا تعین بھی کر رہے ہیں۔ جدید سفری سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے شہر کے عوام کو بہتر، محفوظ اور معیاری ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ مزید ڈبل ڈیکر بسوں کی شمولیت سے نہ صرف عوام کو سفری سہولت میسر آئے گی بلکہ شہر کی خوبصورتی اور ٹرانسپورٹ کلچر کو بھی نئی پہچان ملے گی۔انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کا یہ اقدام صرف بسوں کی تعداد میں اضافہ نہیں بلکہ جدید کراچی کی جانب سفر کی ایک نئی ابتدا ہے ، جس کے ذریعے شہریوں کو عالمی معیار کی پبلک ٹرانسپورٹ سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔

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