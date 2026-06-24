صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی:دیرینہ دشمنی پرتیز دھار آلے سے نوجوان قتل

  • کراچی
روہڑی:دیرینہ دشمنی پرتیز دھار آلے سے نوجوان قتل

مرتضیٰ کی گردن، چہرے پروار، سانس کی نالیاں متاثر ہوئیں، ڈکیتی مزاحمت پرشہری زخمیکندھکوٹ میں نہر سے لاش مل گئی، محراب پور حادثے میں ایک ہلاک، تصادم میں 2زخمی

اندرون سندھ (نمائندگان )روہڑی میں دشمنی پر نوجوان کو قتل کردیا گیا، جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص زخمی ہوگیا، کندھکوٹ میں نہر سے بچی کی لاش مل گئی۔ روہڑی کے قریب دبر تھانے کی حدود میں پرانی دشمنی پرتیز دھار آلے کے پے در پے وار سے نوجوان کو بے دردی سے قتل کردیا گیا، حملہ اس قدر شدید تھا کہ مقتول کی گردن اور چہرے پر گہرے زخم آئے جبکہ سانس کی رگیں متاثر ہونے کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 32 سالہ مرتضیٰ ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی، جو پنجاب کے علاقے ساہیوال کا رہائشی تھا اور کچھ عرصے سے روہڑی کے علاقے دبر میں مقیم تھا۔ دوسری جانب ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر جوہر عباس خاصخیلی کو زخمی کردیا گیا۔ کندھکوٹ کے قریب 36 گھنٹے قبل 219 فیڈر میں ڈوبنے والی 7سالہ بسمہ کی لاش مل گئی، ورثا کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو متعدد بار بچی کی تلاش میں مدد کے لیے کہا گیا مگر کوئی مدد نہیں کی گئی۔ ورثاء نے اپنی مدد آپ 36 گھنٹے بعد مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے لاش برآمد کی ہے۔ محراب پور کے قریب بھریا سٹی میں موٹر سائیکل پھسلنے سے محکمہ حیوانات کا نجی اسسٹنٹ عبد الستار چنہ جاں بحق ہوگیا۔ جبکہ کورائی اور سدوجا میں گروہی تصادم اور حادثے میں 3 نوجوان عبدالستار، سجاد کلہوڑو اور یاسر ماچھی زخمی ہوگئے۔ بلڑی شاہ کریم کے قریب حادثے میں گاؤں لقمان خاصخیلی کا رہائشی غلام مصطفیٰ ولد عمر خاصخیلی جاں بحق ہوگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پر ٹرام چلانے کامنصوبہ ختم کرنے کافیصلہ

ایل ڈی اے دفاتر ہفتہ کے روزبھی کھلے رہیں گے

نو،دس محرم کاسکیورٹی پلان، شہر میں 1300کیمرے نصب

لیسکو کے 17افسروں کی گریڈ19سے 20میں ترقی

جعلی کولڈ ڈرنکس بنانیوالا ملزمگرفتار

رنگ روڈ پر گاڑی سے لاش کی برآمدگی متوفی سب انسپکٹر کادوست تھا:پولیس

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر