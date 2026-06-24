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کے ایم سی کا مکمل ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

  • کراچی
کے ایم سی کا مکمل ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)بلدیہ عظمیٰ کراچی (کے ایم سی)نے راست کے ذریعے مکمل ڈیجیٹل ادائیگیوں کانظام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے ۔

میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ راست ادائیگیوں سے فنڈز مستحقین اور وینڈرز تک محفوظ، تیز رفتار اور حقیقی وقت میں منتقل ہوں گے ۔انکا کہنا تھا کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن نہیں بلکہ بلدیاتی مالیاتی نظام میں ایک انقلابی اقدام ہے ۔ نئے نظام سے کاغذی کارروائی، دستی مراحل اور روایتی ادائیگیوں میں تاخیر کا خاتمہ ممکن ہوگا۔

 

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