مرکزی جلوسوں کی سکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی
ساڑھے سات ہزار سے زائد افسران اور جوان سکیورٹی فرائض انجام دیں گےپولیس چیف کا کمشنر کراچی کے ہمراہ نمائش چورنگی کادورہ،انتظامات کا معائنہ کیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی۔ایڈیشنل آئی کراچی آزاد خان کے مطابق محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سکیورٹی پر ساڑھے سات ہزار سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے ۔گزشتہ روز کمشنر کراچی سید حسن نقدی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے نمائش چورنگی کا تفصیلی دورہ کیا اور انتظامات کا معائنہ اور جائزہ لیا جبکہ ماتحت افسران کو ضروری ہدایات جاری کیں۔کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دورے کے موقع پر ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، ڈی آئی جی ایسٹ فرخ علی، ایس ایس پیز ایسٹ زبیر نذیر شیخ، ایس ایس پی سٹی فرخ رضا، ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسہ اور دیگرافسر موجود تھے ۔پولیس چیف نے بتایا کہ محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹس کو مکمل سیل اور جلوسوں کے روٹس پر روف ٹاپ سکیورٹی لگائی جائے گی۔ مرکزی جلوسوں کے روٹس کو بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ اور کے نائن یونٹ دونوں سے سوئپنگ کرائی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر کوئی مخصوص تھریٹ موجود نہیں ہے لیکن جب بھی اس طرح کے بڑے اجتماعات ہوتے تو سکیورٹی اور حادثات کے حوالے سے خطرات موجود ہوتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ مرکزی جلوسوں کے حوالے سے صرف دہشتگردی نہیں بلکہ سکیورٹی، سیفٹی اور مینجمنٹ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔