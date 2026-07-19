صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کی اسمگلنگ کیس:ڈاکٹر مدیحہ کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم

  • کراچی
بچوں کی اسمگلنگ کیس:ڈاکٹر مدیحہ کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم

کراچی(این این آئی)وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں بچوں کی مبینہ اسمگلنگ اور دستاویزات میں ردوبدل سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی۔

مرکزی ملزم صارم برنی، عالیہ برنی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ، تاہم ویمن جیل حکام ڈاکٹر مدیحہ کو عدالت میں پیش نہ کرسکے ۔ملزمہ کی عدم پیشی پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ویمن جیل حکام کو آئندہ سماعت پر ڈاکٹر مدیحہ کو ہر صورت پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت اگست کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان زرعی ترقی کیلئے سنگِ میل ،افتخار سہو

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا ایبٹ آباد کا دورہ، خواتین سے ملاقات

زیرِ التوامقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ،آئی جی

مصدق ملک کی شیزانگ خودمختار خطے کی عوامی حکومت کے نائب چیئرمین سے ملاقات

عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے :چیئرمین سینیٹ

ٹوکیو، پاکستان، جاپان سٹارٹ اپ اور اختراعی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل