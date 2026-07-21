صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سے کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

  • کراچی
گورنر سے کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

کراچی(اے پی پی) گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی سے کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان (کیپ) کے وفد نے گورنر ہاؤ س میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت چیئرمین کیپ سید افضال الرحمن نے کی۔

ملاقات میں وفد نے سندھ ریونیو بورڈ ،سندھ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (ایس پی پی آر اے ) اور ای-پروکیورمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی۔وفد نے ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل اورکنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کے قیام کے لیے گورنرسندھ سے فعال کردار ادا کرنے کی درخواست کی ۔گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے وفد کو یقین دلایا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حل کیلئے کردار ادا کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بھاٹی گیٹ:ایک اور پارکنگ پلازہ منظوری،فنڈز کا منتظر

ڈی جی ایل ڈی اے کاشہرمیں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا لکشمی چوک میں بارشی پانی کے نکاس کا جائزہ

ڈی آئی جی آپریشنز کی کھلی کچہری،شکایات نمٹانے کاحکم

دھرمپورہ سے گلشن راوی تک جدید سیوریج لائنزکے منصوبے پر اجلاس

شیخ زاید ہسپتال :روبوٹک طریقہ کار سے گھٹنے کی تبدیلی کا آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس