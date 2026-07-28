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دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال پانی کی فراہمی شروع

  • کراچی
دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال پانی کی فراہمی شروع

کراچی (آئی این پی)واٹر کارپوریشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال کر دی، جس کے بعد متاثرہ علاقوں کو پانی کی فراہمی بحال ہو گئی۔

ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی بندش کیبل فالٹ سے ہوئی، کیبل فالٹ گزشتہ روز صبح 8 بج کر 43 منٹ پر پیش آیا تھا۔انہوں نے کہا کہ پیر کی صبح7 بج کر 20 منٹ پر دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی بحال ہوئی، بجلی کی بندش کے باعث پمپنگ رکنے سے شہر کو تقریباً 48 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی بندش کے باعث پمپنگ رکنے سے نارتھ ناظم آباد، ناظم آباد، گلبرگ ٹاؤن، نیو کراچی، لانڈھی، کورنگی متاثر ہوئے ۔ ترجمان کے مطابق اس کے علاوہ اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی متاثر رہی۔

 

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