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یوم شہدا سندھ پولیس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا

  • کراچی
یوم شہدا سندھ پولیس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا

میرپورخاص، حیدر آباد ، سانگھڑ (بیورو رپورٹ، نمائندہ دنیا ) مختلف شہروں میں یوم شہدا سندھ پولیس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔

 میرپورخاص رینج پولیس کی جانب سے شہدا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہدا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ حیدر آباد میں ایس ایس پی شاہزیب چاچڑ کی جانب سے پولیس ہیڈکوارٹرز میں قرآن خوانی اور خصوصی دعا کی گئی۔ ایس ایس پی آفس سانگھڑ میں شہدا کو شاندار خراج عقیدت پیش اور یادگار شہدا پر پھول چڑھا کر سلامی دی گئی۔

 

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