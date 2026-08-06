رکشوں میں ڈیجیٹل میٹر نصب کرنے کا فیصلہ
ٹریفک سگنلز کو مرحلہ وار کمپیوٹرائز اور شہر کے تمام علاقوں کے لیے ضرورت کے مطابق بس روٹس جاری کے جائیں گے ،کمشنر کی زیر صدارت اجلاس
کراچی(این این آئی)کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیرِ صدارت ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے ) بورڈ کے اجلاس میں شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے ، عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کی فراہمی موثر بنانے اور رکشوں کے کرایوں کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے متعدد اہم فیصلے کیے گئے ۔ اجلاس میں ٹریفک سگنلز کو مرحلہ وار کمپیوٹرائز کرنے ، رکشوں میں ڈیجیٹل میٹر نصب کرنے اور شہر کے تمام علاقوں کے لیے ضرورت کے مطابق بس روٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔اجلاس کمشنر کراچی کے دفتر میں منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، ڈی آئی جی ٹریفک سید پیر محمد شاہ، تمام ایس ایس پیز ٹریفک، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز اقرا جنت، سیکریٹری آر ٹی اے ، ڈائریکٹر ٹریفک انجینئرنگ بیورو اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔
کمشنر کراچی نے ہدایت کی کہ آر ٹی اے اس امر کو یقینی بنائے کہ شہر کے ہر علاقے کے شہریوں کو مناسب پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہو۔ انہوں نے سیکریٹری آر ٹی اے کو ہدایت کی کہ مضافاتی اور ان علاقوں کو ترجیح دی جائے جہاں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مستقبل میں غیر ضروری طور پر طویل فاصلے کے بس روٹس جاری کرنے سے گریز کیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹ نظام زیادہ مؤثر بنایا جا سکے ۔اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کراچی میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی کے لیے ٹریفک سگنلز کو کمپیوٹرائز کرنے کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ پہلے مرحلے میں پانچ ٹریفک سگنلز کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، جن میں پی آئی ڈی سی، سندھ کلب (میٹرو ہوٹل)، آواری ٹاورز، تین تلوار اور بوٹ بیسن کے سگنلز شامل ہیں۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر پی آئی ڈی سی، سندھ کلب (میٹرو ہوٹل) اور آواری ٹاورز پر کام شروع کر دیا گیا ہے ، جبکہ تین تلوار اور بوٹ بیسن کے سگنلز پر بھی جلد کام شروع ہوگا۔اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ شہر کے 16 خراب ٹریفک سگنلز میں سے 12 کو فعال کر دیا گیا ہے جبکہ باقی چار سگنلز کی بحالی پر کام جاری ہے ۔ اجلاس میں رکشوں کی جانب سے من مانے کرایوں کی وصولی سے متعلق شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ رکشوں میں مرحلہ وار ڈیجیٹل میٹر نصب کیے جائیں گے تاکہ کرایہ سفر کے فاصلے کے مطابق خودکار طریقے سے مقرر ہو۔ ڈیجیٹل میٹر کے ذریعے مسافروں کو اپنے سفر کا درست کرایہ معلوم ہو سکے گا۔
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