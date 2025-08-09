دشوار گزار راستوں پر ریسکیو کیلئے جدید ڈرون کی سہولت
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )اونچی عمارتوں، آگ کے مقامات اور دشوار گزار راستوں پر ریسکیو کیلئے جدید ڈرون حاصل کر لیے گئے -۔۔
ڈرون مصیبت میں پھنسے انسانوں کو ریسکیو کر سکیں گے -ٹیسٹ فلائٹ کے دوران ڈرون نے 60 کلو کی ڈمی کو ریکسیو کیا-چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری داخلہ نے ڈرون سے ریسکیو کا مظاہرہ دیکھا-اس موقع پر آئی جی جیل خانہ جات و دیگر افسران بھی موجود تھے -محکمہ داخلہ پنجاب سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے -ڈرون سروس سے ناقابل رسائی اور خطرناک مقامات سے انسانوں کو محفوظ انداز میں ائیرلفٹ کیا جاسکے گا-صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ڈرون سروس سے سول ڈیفنس نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے -سیلاب و ہنگامی صورتحال میں سول ڈیفنس جوان فرنٹ لائن سولجرز ہیں -سیکرٹری داخلہ پنجاب نے کہا کہ جدید آلات سے شہری دفاع کو عالمی معیار کے مطابق لا رہے ہیں -انہوں نے کہا کہ سول ڈیفنس میں شہریوں کی بطور رضاکار رجسٹریشن کیلئے خصوصی ایپ متعارف کروا رہے ہیں ۔