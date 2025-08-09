صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دشوار گزار راستوں پر ریسکیو کیلئے جدید ڈرون کی سہولت

  • لاہور
دشوار گزار راستوں پر ریسکیو کیلئے جدید ڈرون کی سہولت

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )اونچی عمارتوں، آگ کے مقامات اور دشوار گزار راستوں پر ریسکیو کیلئے جدید ڈرون حاصل کر لیے گئے -۔۔

ڈرون مصیبت میں پھنسے انسانوں کو ریسکیو کر سکیں گے -ٹیسٹ فلائٹ کے دوران ڈرون نے 60 کلو کی ڈمی کو ریکسیو کیا-چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری داخلہ نے ڈرون سے ریسکیو کا مظاہرہ دیکھا-اس موقع پر آئی جی جیل خانہ جات و دیگر افسران بھی موجود تھے -محکمہ داخلہ پنجاب سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کر رہا ہے -ڈرون سروس سے ناقابل رسائی اور خطرناک مقامات سے انسانوں کو محفوظ انداز میں ائیرلفٹ کیا جاسکے گا-صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ڈرون سروس سے سول ڈیفنس نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے -سیلاب و ہنگامی صورتحال میں سول ڈیفنس جوان فرنٹ لائن سولجرز ہیں -سیکرٹری داخلہ پنجاب نے کہا کہ جدید آلات سے شہری دفاع کو عالمی معیار کے مطابق لا رہے ہیں -انہوں نے کہا کہ سول ڈیفنس میں شہریوں کی بطور رضاکار رجسٹریشن کیلئے خصوصی ایپ متعارف کروا رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن