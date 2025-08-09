صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوایم ٹی میں اقلیتوں ، فوج سے اظہاریکجہتی کیلئے تقریب

  • لاہور
یوایم ٹی میں اقلیتوں ، فوج سے اظہاریکجہتی کیلئے تقریب

لاہور (خبر نگار ) یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ایم ٹی) میں اقلیتوں اور پاک فوج سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔

 تقریب حکومتِ پنجاب کے ہفتہ مینارٹیز کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، جس میں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔تقریب میں صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد، ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا، سیکرٹری انسانی حقوق فرید احمد تارڑ، فیکلٹی ممبران، طلبا، اقلیتی برادری کے نمائندگان اور حکومتی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے یو ایم ٹی کے طلبا اور سٹاف کے ہمراہ ایک خصوصی واک میں حصہ لیا، سیکرٹری انسانی حقوق فرید احمد تارڑ نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تعلیم، قیادت اور ہنر مندی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اقلیتی نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع دے کر بااختیار بنانا ہوگا ۔صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہفتہ مینارٹیز کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا نے صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ اور دیگر معزز مہمانان کو سوینئرز پیش کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن