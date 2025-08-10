صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2پانی کمپنیاں پنجاب اتھارٹی میں ضم کرنے کی منظوری

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب صاف پانی کمپنی ساوتھ کا پچھترواں اور نارتھ کا تینتالیسواں بورڈ آف گورنرز اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، اجلاس کی صدارت سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے کی۔

اجلاس میں پنجاب صاف پانی کمپنی ساؤتھ اور نارتھ کو پنجاب صاف پانی اتھارٹی میں ضم کرنے کی منظوری دی گئی۔ انضمام کے بعد دونوں کمپنیوں کے تمام اثاثے اتھارٹی کو منتقل کیے جائینگے ، جبکہ گزشتہ بورڈ اجلاس کے منٹس بھی منظور کر لیے گئے ۔چیف انجینئر نارتھ اثاثوں کی منتقلی کے عمل کی نگرانی کرینگے ۔ اجلاس میں 963واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا منصوبہ بھی پیش کیا گیا، جنہیں شمسی توانائی پر منتقل کر کے بجلی اور وسائل کی بچت کی جائے گی۔مزید یہ کہ فلٹریشن پلانٹس کو چوری اور نقصان سے بچانے کیلئے جدید سکاڈا سسٹم نصب کیا جائیگا۔ پلانٹس سکولوں، تھانوں، مدارس، بس اڈوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں لگائے جائیں گے تاکہ پہلے سے موجود سکیورٹی انتظامات کا فائدہ اٹھایا جا سکے ۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے کے تمام اضلاع میں معیاری اور یکساں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔

