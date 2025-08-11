پارکنگ کمپنی میں ای فاس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ
لاہور (آن لائن) لاہور پارکنگ کمپنی کی ڈیجیٹلائزیشن کی جانب اہم پیشرفت ہوئی ہے، کمپنی میں پیپرلیس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق لی پارک میں روزمرہ کی خط و کتابت ای فاس سسٹم کے ذریعے کی جائے گی، جس کے لیے افسران اور عملے کے لاگ اِن بنائے جائیں گے ۔ عملے کی مزید تربیت کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (پی آئی ٹی بی) کی مدد لی جائے گی۔ ای فاس سسٹم کے نفاذ سے لاگت اور وقت کی نمایاں بچت ممکن ہو گی، جبکہ اسے ماحول دوست اور محفوظ نظام سمجھا جاتا ہے ۔ اس نظام کے ذریعے کہیں سے بھی دفتری امور اور خط و کتابت ممکن ہو گی۔ ای فاس کے نفاذ کے بعد مینوئل فائل اور روایتی خط و کتابت ختم کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ چیف سیکرٹری نے تمام اداروں اور محکموں میں ای فاس کا استعمال لازمی قرار دیا تھا۔