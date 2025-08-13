صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظاہروں کوروکنے کیلئے کتے ، گھوڑے خریدنے کا فیصلہ

  • لاہور
مظاہروں کوروکنے کیلئے کتے ، گھوڑے خریدنے کا فیصلہ

لاہور(مدثر حسین سے)دھرنوں اور مشتعل مظاہرین کو روکنے کے لیے کتے اور نسلی گھوڑے خریدے جائیں گے۔ کتوں اور گھوڑوں کو ماہر ٹرینر سے سپیشل تربیت دلائی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے بنائی گئی رائٹ مینجمنٹ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔رائٹ مینجمنٹ پولیس کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور کتے خریدے جائیں گے ۔پر تشدد احتجاج پر قابو پانے کے لئے 2واٹرکینن اور1 آرمڈ وہیکل بھی خریدی جائے گی۔بیلجیم میلا نائے نسل کے 8 کتے 50 لاکھ میں خریدے جائیں گے ۔6اچھی نسل کے گھوڑے پچاس لاکھ مالیت سے خریدے جائیں گے ۔کتے اور گھوڑے کے بچے خریدکر ماہر ٹرینر سے تربیت کرائی جائے گی۔ احتجاجوں اور دھرنوں کے دوران صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے گھوڑوں اور کتوں کا استعمال کیا جائے گا۔لاہور اور راولپنڈی کے لئے رائٹ مینجمنٹ پولیس 2واٹر کینن اور1آرمڈ وہیکل خریدے گی۔رواں مالی سال جلد جانوروں اور گاڑیوں کی خریداری کے لئے اشتہار جاری کئے جائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

گل والا ریلوے پھاٹک کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار

کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

پیرا فورس کا باقاعدہ آغاز، میانوالی میں فلیگ مارچ کیا گیا

پنجاب کالج کوٹ مومن میں موٹروے پولیس کی سے یومِ آزادی کی پروقار تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر