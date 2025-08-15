صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب

لاہور(خبرنگار)دی یونیورسٹی آف لاہور میں 78 ویں جشن آزادی اور معرکہ حق کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں پرچم کشائی کے بعد پاک بھارت جنگ میں دشمن کو دھول چٹانے والی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پرچم کشائی اور معرکہ حق تقریب میں چیئرمین بورڈ آف گورنرز دی یونیورسٹی آف لاہور اویس رئوف، ڈپٹی چیئر مین عزیر رئوف ، ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف، ڈائریکٹر سکیورٹی و ٹرانسپورٹ طاہر منصور، ڈین فیکلٹی آف لینگوئجز و ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید، ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال،امام مسجد ڈاکٹر ذاکر اللہ، ڈینز اورفیکلٹی ممبران کے علاوہ یونیورسٹی سٹاف نے شرکت کی۔

