دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب
لاہور(خبرنگار)دی یونیورسٹی آف لاہور میں 78 ویں جشن آزادی اور معرکہ حق کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں پرچم کشائی کے بعد پاک بھارت جنگ میں دشمن کو دھول چٹانے والی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پرچم کشائی اور معرکہ حق تقریب میں چیئرمین بورڈ آف گورنرز دی یونیورسٹی آف لاہور اویس رئوف، ڈپٹی چیئر مین عزیر رئوف ، ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف، ڈائریکٹر سکیورٹی و ٹرانسپورٹ طاہر منصور، ڈین فیکلٹی آف لینگوئجز و ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید، ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال،امام مسجد ڈاکٹر ذاکر اللہ، ڈینز اورفیکلٹی ممبران کے علاوہ یونیورسٹی سٹاف نے شرکت کی۔