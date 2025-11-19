صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی اداروں میں بھی مفت دودھ ،بسکٹ دینے کافیصلہ

  • لاہور
خصوصی اداروں میں بھی مفت دودھ ،بسکٹ دینے کافیصلہ

محکمہ خصوصی تعلیم کا نجی فوڈ کمپنی کیساتھ مفت کھانا فراہم کرنیکا معاہدہ

لاہور(خبر نگار)سپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کو بھی مفت دودھ اور بسکٹ دیا جائے گا،محکمہ خصوصی تعلیم کا فوجی فوڈز لمیٹڈ کے ساتھ خصوصی بچوں کو مفت کھانا فراہم کرنے کا معاہدہ طے پاگیا،فوجی فوڈز لمیٹڈ کیجانب سے سب سے کم بڈ جمع کروانے پر منصوبہ ایوارڈ کیا گیا،پنجاب بھر میں 300 سے زائد اداروں میں 50 ہزار سے زائد خصوصی بچے زیر تعلیم ہیں،محکمہ خصوصی تعلیم نے مفت کھانے کی فراہمی کیلئے سمری منظوری کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجوا دی،سمری کی منظوری کے بعد خصوصی بچوں کو ہفتے میں پانچ روز دودھ اور بسکٹ دیا جائے گا۔ محکمہ خصوصی تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ خصوصی بچوں کو مفت کھانے کی فراہمی کیلئے مالی سال کے بجٹ میں ایک ارب روپے رکھا گیا ہے ،سمری کی منظوری ہوتے ہی بچوں کومفت میل فراہم کرنا شروع کردیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے گٹر کور کرنے، ون ڈش پر سختی سے عملدرآمد کا حکم

پی پی 73 اور پی پی 87 میں ضمنی الیکشن کی سکیورٹی بارے اجلاس

شہزاد آصف سے علامہ اقبال لاء کالج کے طلباء وطالبات کی ملاقات

خوشاب ، جھاوریاں،میانوالی روڈ پر ناقص کام،وزیر تعمیرات برہم

بلاو ل بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب،تسنیم قریشی کی ملاقات

ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ،یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا