ناجائز کمرشلائزیشن،46املاک سربمہر
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ٹیموں نے 46املاک سربمہرکر دیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے شاہ جمال، شاد مان،گلبرگ اورعلامہ اقبال ٹاؤ ن میں آپریشن کیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرشاہ جمال اور شادمان میں 11املاک سربمہرکر دیں۔
