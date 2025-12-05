صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز کمرشلائزیشن،46املاک سربمہر

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ٹیموں نے 46املاک سربمہرکر دیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے شاہ جمال، شاد مان،گلبرگ اورعلامہ اقبال ٹاؤ ن میں آپریشن کیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرشاہ جمال اور شادمان میں 11املاک سربمہرکر دیں۔

