صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

70 ہزار دکانوں کے سائن بورڈز تبدیل کرنیکافیصلہ

  • لاہور
70 ہزار دکانوں کے سائن بورڈز تبدیل کرنیکافیصلہ

کمرشل عمارتوں کیلئے نیا فساڈ لازمی ،بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی نے دکانوں اور کمرشل پلازہ جات کے فساڈ سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا ہے ، جس کے تحت شہر بھر کے کمرشل علاقوں کی مجموعی شکل و صورت تبدیل کی جائے گی۔ اس فیصلے کے مطابق لاہور میں تقریباً ستر ہزار دکانوں کے سائن بورڈز تبدیل کیے جائیں گے ۔ایل ڈی اے نے بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم کر دی ہے ، جس کے بعد کمرشل عمارتوں کے لیے نیا فساڈ لازمی قرار دے دیا گیا ہے ۔ تمام مین شاہراہوں اور ایل ڈی اے کنٹرول ایریاز میں واقع دکانوں اور پلازہ جات کو مقررہ پیرا میٹرز کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔بورڈ یا فساڈ تبدیل نہ کرنے کی صورت میں ایل ڈی اے براہِ راست کارروائی کرے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے بورڈز زبردستی ہٹائے جائیں گے ، جبکہ قواعد کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کرنے اور ایف آئی آر درج کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔ نیا فساڈ نصب نہ کرنے والے تاجروں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔فیصلے کے باعث تاجروں پر اضافی مالی دباؤ پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ، جبکہ خاص طور پر چھوٹے دکانداروں کے متاثر ہونے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ