صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

  • فیصل آباد
چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مشن کے تحت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور بچوں کے لیے ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا۔

 افتتاح کے موقع پر ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا کہ ڈی ایچ کیو میں آج دو جدید وارڈز کا افتتاح کیا گیا ہے ۔ ترک نشہ وارڈ منشیات کے عادی افراد کو مدد فراہم کرے گا، جبکہ ڈے کیئر سنٹر سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کے ساتھ خواتین کے بچوں کے لیے بہترین جگہ فراہم کرتا ہے ۔ انہوں نے ہیلتھ ٹیم کے اس اقدام کو قابل تحسین قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ادویات نایاب، سہولیات کا فقدان، مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

پنجاب کے 126 میڈلسٹ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

ضلعی انتظامیہ،چیمبر میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

رحیم یارخان، ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی کارروائی

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ