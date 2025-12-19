صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری انکوائری و کارروائی کے احکامات جاری کئے

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا)آر پی او راولپنڈی ریجن بابر سرفراز الپا نے تھانہ صدر تلہ گنگ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ سائلین کے مسائل سنے ،درخواستوں پر فوری حل کے احکامات صادر کئے ۔آر پی او نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری انکوائری و کارروائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے مقررہ ٹائم فریم میں رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کئے ۔ سائلین کی دادرسی کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔ بعد ازاں آر پی او نے سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن صدر تلہ گنگ، سٹی تلہ گنگ کی انسپکشن اور وزٹ کیا، وزٹ کے دوران تھانہ جات کا ریکارڈ،تھانہ کی بلڈنگ،حوالات اور دیگر انسٹالیشن کا وزٹ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکاؤٹس ،گرلز گائیڈز سماجی خدمات میں بھرپور حصہ لیں:ڈی سی

سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹائون کی طالبات کو سکالر شپس تقسیم

بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 21دسمبر کو دھرنا دینگے ،مظہر اقبال

ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

کامیاب افراد کی زندگیوں میں استاد کی محنت کا ثمر ،نوید احمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ